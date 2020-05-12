İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Dağı bölgesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait İHA tarafından tespit edilen 2 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birliklerince operasyonlar devam etmektedir.'' denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha az önce etkisiz hale getirildi." dedi.