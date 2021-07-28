İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, teslim olan örgüt mensuplarından 3'ünün ailesinin Diyarbakır'da "evlat nöbeti" tutanlar arasında yer aldığını açıkladı.