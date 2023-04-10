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İçişleri Bakanı Soylu: Türk Polis Teşkilatı tarihinin en başarılı günlerini yaşıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Soylu, teşkilatın organize suç şebekeleriyle mücadelede tarihinin en başarılı günlerini yaşadığını söyledi

Giriş: 10.04.2023 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Türk Polis Teşkilatı tarihinin en başarılı günlerini yaşıyor
AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kimse terör örgütü PKK'yı, onun siyasi destekçilerini masum gösteremeye çalışan anlayışların üzerine yatacağımızı zannetmesin. Bizim terörle mücadelemiz bir tek ferdimiz kalana kadar devam edecektir." dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Soylu, teşkilatın zorluklarla ve zor zamanlarda büyüdüğünü belirtti.

Soylu, teşkilatın bugüne kadar karşılaştığı hiçbir sıkıntı ve zorlukta milletine mahcup olmadığını dile getirerek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'dan önce kolluk güçlerinin siber suçlarla mücadele bölümünü zayıflatmak için çok mücadele ettiğini söyledi.

Türkiye'nin afet riskinin artması nedeniyle 2020'de Polis Arama Kurtarma'yı (PAK) kurduklarını anlatan Soylu, PAK personelinin 6 Şubat'taki depremlerde 1151 kişiyi enkazdan kurtardığını kaydetti.

"TEŞKİLAT, TARİHİNİN EN BAŞARILI GÜNLERİNİ YAŞIYOR"

Bakan Soylu, teşkilatın organize suç şebekeleriyle mücadelede tarihinin en başarılı günlerini yaşadığını belirterek, "100'ün üzerindeki ülkeye kendi bilgisini, birikimini, müktesebatını, tecrübesini ders olarak anlatan Türk Polis Teşkilatı ile gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Teşkilatın hiçbir şeyden çekinmediğini aktaran Bakan Soylu, "Kimse birtakım rüyalar görmesin. Kimse güneyimizde terör devleti kurmak için içerde birtakım işbirliği yapan terör örgütü PKK'yı, onun siyasi destekçilerini masum gösteremeye çalışan anlayışların üzerine yatacağımızı zannetmesin. Bizim terörle mücadelemiz bir tek ferdimiz kalana kadar devam edecektir." diye konuştu.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla bu akşam polislerle iftar programında bir araya geleceğini kaydetti.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın da konuşma yaptığı törenin ardından Soylu, hafta dolayısıyla polisleri kutlayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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