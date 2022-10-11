İçişleri Bakanı Soylu'dan Kadıköy patlamasına ilişkin açıklama

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy'de henüz sebebi belirlenemeyen patlamanın nedenine ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Terör olabilir, olmayabilir de" diyerek elde edilen verileri açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, “Polis İntiharları” konulu basın toplantısında konuştu.

Bakan Soylu, şu bilgileri verdi:

"Güya, 8 yaşındaki çocukla 70 yaşındaki birisi bomba imal ediyordu. İlk paylaşımların önemli bölümü bu. FETÖ'nün, terör örgütünün bot hesapları ortaya çıkıyor ve psikolojik harekat başlatıyorlar. Dün gece İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzden bilgi aldım. Terör olabilir, olmayabilir de. Şu anda elde ettiğimiz bilgi; 1959 doğumlu M.K. yakınlarının ve akrabalarının şizofren hastası olduklarını söyledikleri, bir sol ayağının kesik olduğu ve evinin çöp eve döndüğü, evde metal parçaların bulunduğu, evinde bir yıldır toz halde bulundurduğu maytap, havai fişek gibi malzemelerin bulunduğu, kurusıkıdan bozma tabanca bulunduğu, 1980 öncesi aşırı sol örgütlerle irtibatı olduğu, İsviçre'de adam öldürmeden cezaevinde yattığı, kendi kendine yaşayan, elektriğe meraklı birisi. Terör örgütüyle irtibatlı olduğu görülmedi. Soruşturma Başsavcılık tarafından yürütülüyor. 30'a yakın kişinin ifadesi alındı."

Bakan Soylu, "Evde oksijen tüpü ve normal tüp var. Olayda ikisi de patlamış. Bizim ilk gördüğümüz evde tek başına yaşayan, cezaevine girmesini kendini ihbar edenlere yükleyen, 1980 öncesi aşırı sol gruplarla ilişkili bir kişiden bahsediyoruz. Elektroniğe, mekaniğe, metale meraklı. Örgüt bağlantısı tespit edemedik" dedi.