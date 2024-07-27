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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklaması

        Bölücü örgütü 'Gürz' operasyonu! 2 "gri" ve 2 "turuncu" terörist etkisiz hale getirildi!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında gerçekleştirilen "Gürz-2" operasyonunda 2'si "turuncu", 2'si "gri" kategoride olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 08:03 Güncelleme: 27.07.2024 - 08:31
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        2 "gri" ve 2 "turuncu" etkisiz hale getirildi!
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        Yurt içinde ve yurt dışında, bölücü terör örgütüne karşı mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında "Gürz-2" operasyonunun gerçekleştiğini bildirdi.

        Operasyonda; 2'si "turuncu", 2'si "gri" kategoride olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        "Turuncu" kategorideki 'Benda Amed' kod adlı Semra Ayverdi ve 'Baran Hemlin' kod isimli Seyithan Sencer ile "gri" kategoride olan 'Sarı İbrahim' kod adlı Yakup Nişo ile 'Destina Botan' kod isimli Bişenk Durmuş'un etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

        Teröristlerin; 6 güvenlik görevlisi ile 5️ sivil vatandaşın şehit edildiği, 6️ güvenlik görevlisi ve 1️1 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 9️ saldırıya katıldıkları belirlendi.

        Operasyona ilişkin görüntüleri paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Operasyonu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı, kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."

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