REKLAM advertisement1

Yurt içinde ve yurt dışında, bölücü terör örgütüne karşı mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında "Gürz-2" operasyonunun gerçekleştiğini bildirdi.

Operasyonda; 2'si "turuncu", 2'si "gri" kategoride olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"Turuncu" kategorideki 'Benda Amed' kod adlı Semra Ayverdi ve 'Baran Hemlin' kod isimli Seyithan Sencer ile "gri" kategoride olan 'Sarı İbrahim' kod adlı Yakup Nişo ile 'Destina Botan' kod isimli Bişenk Durmuş'un etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Teröristlerin; 6 güvenlik görevlisi ile 5️ sivil vatandaşın şehit edildiği, 6️ güvenlik görevlisi ve 1️1 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 9️ saldırıya katıldıkları belirlendi. Operasyona ilişkin görüntüleri paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Operasyonu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı, kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." 4️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️



Siirt ili Pervari ilçesi kırsalında gerçekleştirilen “GÜRZ-2" operasyonunda;

🟧 2️⃣’si TURUNCU,

⬜️ 2️⃣’si GRİ kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam

4️⃣ Terörist Etkisiz Hale Getirildi ❗️



Kararlıyız. Kutsal vatan… pic.twitter.com/lQvVfwMm8s — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 27, 2024