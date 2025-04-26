Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni bir operasyon düzenlendi.

Yeni soruşturma kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un gözaltına alındığı belirtildi.

HAKKINDA GÖZALTI KARARI OLAN DİĞER İSİMLER

Gözaltına alınanlar arasında iş insanı Cevat Kaya da bulunuyor. Kaya aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi. Ekrem İmamoğlu, pandemi döneminde dünyaevine giren kayınbiraderinin nikâhını kıymıştı.

Ali Rıza Akyüz (Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı), Turan Aydoğan (CHP Eski İstanbul Milletvekili), Elçin Karaoğlu (İBB Boğaziçi İmar Müdürü), Turgut Tuncay Önbilgin (İBB Eski Genel Sekreteri), Murat Yazıcı (İBB Eski Genel Sekreteri), Mehmet Çakılcıoğlu (İBB Eski Genel Sekreteri), Fatih Özçelik (İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili), Hakan Aplak (İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü), Nazan Başelli (İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü), Onur Soytürk (İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü), Engin Ulusoy (İBB Eski Zabıta Daire Başkanı), Murat Selvi (İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı), Nurten Uğursoy (İBB Yazıişleri ve Kararlar Daire Başkanı), Serap Öbekçi (Etüd ve Proje Daire Başkanı), İhsan Yılmaz (Etüd ve Proje Daire Başkanı), Ali Ayçiçek (İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı), Adem Şanlısoy (İSKİ Çevre Denetim Daire Başkanı), Naim Erol Özgüner (İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı), Melih Geçek (İSBAK Eski Yönetim Kurulu Üyesi), Erdinç Çolak (Kültür A.Ş. GMY), Onur Aldı (Kültür A.Ş. GMY), Hakan Karaköse (Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı), Yakup Öner (Danışman- İBB Mühendis), Hülya Kırlıkova (Kültür A.Ş. çalışanı), Yeşim Özay (Kültür A.Ş. çalışanı), Oya Özinan (Kültür A.Ş. çalışanı), Mustafa Kemal Özcengiz (Kültür A.Ş. çalışanı), Onur Can Tekbaş (Kültür A.Ş. çalışanı), Faik Özberk (Kültür A.Ş. çalışanı), Gökhan Köseoğlu (Kültür A.Ş. Reklam Şefi), Metin Bal (Kültür A.Ş. Reklam Şefi), Songül Çar (İSPER Uzman), Fikret Şimşek (İş adamı), Yılmaz Şimşek (İş adamı), Dursun Balcıoğlu (İş adamı), Rasim Kaya (İş adamı), Mete Mağden (İş adamı), Meral Çakır (Mali Müşavir), Cevat Kaya (İş adamı), Mehmet Şahin (Emlak Danışmanı), Çağlar Türkmen (Güvenlik).

SAVCILIKTAN BİLGİLENDİRME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; 19.03.2025 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 101 şüpheli şahıs hakkında işlem tesis edilmiştir.

ÜÇ KENTTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyon sonrası devam eden çalışmalarda tespit edilen 53 şüpheli hakkında 26.04.2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ev ve işyerlerinde de aramalar sürmektedir."

GÜNAYDIN: İBB ÇALIŞAMAZ HALE GETİRİLİYOR

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, operasyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumartesi sabahı İBB’ye büyük bir operasyon daha... Dün avukatlara, bugün bürokratlara. İBB Özel Kalem Müdürü, yeni ve eski genel sekreter yardımcıları, grup başkanları, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, daire başkanlarından oluşan geniş bir gözaltı listesi var. İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor."