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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İBB soruşturmasında 51 kişinin ifadesi alınıyor | Son dakika haberleri

        İBB soruşturmasında 51 kişinin ifadesi alınıyor

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 51 kişinin ifadeleri alınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 12:33 Güncelleme: 27.04.2025 - 12:33
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        İBB soruşturmasında ifadeler alınıyor
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri başladı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

        Soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda yakalanarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen 51 zanlının buradaki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerin ifadeleri alınmaya başlanırken, firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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