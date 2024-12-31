Husiler İsrail'e saldırdı

Husiler ile İsrail arasındaki tansiyon düşmüyor. Husiler tekrardan hipersonik balistik füzelerle İsrail'in başkenti Tel Aviv'i hedef aldı.

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Füzeler THAAD ve Demir Kubbe hava savunma sistemleri tarafından imha edilirken, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nda kaos yaşandı. Saldırı nedeniyle uçuşlar askıya alındı.

Husiler son 1 aydır İsrail'e saldırılarını artırırken İsrail ise Husilere karşı geniş çaplı bir operasyon planlıyor. İsrail operasyon için diğer ülkelerin desteğini arıyor.