HSK'dan yaz kararnamesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, merakla beklenen 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesini tamamladı.
Halil Koç başkanlığında toplanan HSK 1. Dairesince son şekli verilen kararname ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim savcının görev yeri değiştirildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.
Antalya Başsavcısı Halil İnal, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na, İstanbul Başsavcı Vekili Zafer Koç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz Kayseri Başsavcılığı’na, Yargıtay Savcısı Ali Yeldan ise Eskişehir Başsavcılığı’na atandı.
TÜM ATAMALARIN LİSTESİ (PDF)
Yine Bitlis, Karaman, Muğla, Balıkesir ve Van’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilin başsavcısı değiştirildi. Yeni atanan başsavcılar şu isimler oldu:
Antalya: Zafer Koç
Bursa: Ramazan Solmaz
Konya: Halil İnce
Kayseri: Habib Korkmaz
Eskişehir: Ali Yeldan
Kocaeli: Ferhat Kapıcı
Gaziantep: İsmail Karataş
Şanlıurfa: Cuma Çoban
Çorum: Ahmet Bektaş
Van: M. Nadir Yağcı
Muğla: Oğuzhan Dönmez
Bolu: Ali Keleş
Kırşehir: Soner Aygün
Ordu: Hasan Uçak
Gümüşhane: Tuba Ersöz
Karaman: Ali İhsan Akdoğan
Yalova: Duygu Bayar
Yozgat: Recep Sevgili
Sinop: Mesut Pektaş
Kastamonu: Ercan Ceylan
Bilecik: Burak Olgun
Osmaniye: Uygur Kaan Ansay
Hakkari: Harun Ünlüsoy
Bitlis: Durmuş Ali Karakoca
Kars: Abdullah Amanvermez
Uşak: Bozan Çevik
Adıyaman: Ufuk Mustafa Süren
HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, kararnameye ilişkin sosyal medya hesabından; “Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi olarak, 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamlamış olup birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır. Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder, başarılar dilerim,Hayırlı olsun” mesajını paylaştı.
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