HSK'dan 'TikTok' savcısı için jet karar

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Manisa Turgutlu Savcısı olan Saltabaş sosyal medya hesaplarından bir süredir bazı paylaşımlarda bulunuyordu.

Savcı Saltabaş’ın spor yaptığı ve şarkı söylediği anlara ilişkin paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Bu gelişme üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. Savcı Saltabaş hakkında, “mesleğe yakışmayan tavırlar sergilediği” gerekçesiyle HSK 1. Dairesi tarafından inceleme başlatıldı.

Bu kararın ardından toplanan HSK 2.Dairesi Saltabaş'ın görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Karar sonrası Savcı Saltabaş sosyal medya hesabını kapattı. Ayrıca istifasını HSK’ya gönderdi.