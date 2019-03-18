Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırı nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Hollanda polisi saldırıda ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

Gelen son dakika bilgisine göre, Hollanda'da en yüksek seviyede terör alarmı verildi. Hollanda polisi olayın bir terör saldırısı olabileceğini açıklarken, saldırganın olay yerinden kırmızı bir arabayla kaçtığı ifade edildi.

POLİS: 37 YAŞINDAKİ GÖKMEN TANIŞ ARANIYOR

Hollanda polisi, saldırganın 37 yaşındaki Türkiye doğumlu Gökmen Tanış olduğunu duyururken, bu kişiden uzak durulması çağrısı yaptı. Başbakan Rutte, şu anda tüm dikkatlerini saldırgan ya da saldırganları yakalamaya ayırdıklarını söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan Utrecht'te yaşayan Türk bir iş adamı, Gökmen Tanış'ın 2 Temmuz 1981 Yozgat doğumlu olduğunu, daha önce Çeçenistan'a gidip savaştığını söyledi.

Türk iş adamı Tanış için, "Birkaç sene önce DEAŞ'la bağlantısı nedeniyle tutuklanıp bırakıldı. Türk toplumuna pek karışmazdı, münzevi bir tipti." dedi.

Şehirdeki okullar tatil edilirken, camiler de kapatıldı. Polis, halktan meydanları ve ana caddelere çıkan yolları açık tutmasını istedi.

Saldırının şehirdeki tramvay hatlarından birinde gerçekleştiği bildirildi. Saldırının yaşandığı tramvay polis kordonuna alınırken, çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Bölgenin üzerinde helikopterlerin de uçtuğu belirtiliyor.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht'teki durumu 'endişe verici' olarak tanımlarken, olayla ilgili bir kriz masası oluşturulduğunu duyurdu. Başkent Lahey'deki hükümet binalarının çevresindeki güvenlik önlemleri de olayın ardından artırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI: BÜYÜK KAOS VARDI

Bölgede yaşayan ve olaya tanık olan Jimmy de Koster, RTV Utrecht televizyonuna verdiği demeçte, "Yerde bir kadın yatıyordu ve 'Ben bir şey yapmadım' diye bağırıyordu. Kaos vardı. Olay gerçekleştiğinde işten dönmüştüm ve trafik ışıklarında bekliyordum. 20-25 yaşları arasında bir kadının düştüğünü gördüm. Sonrasında üç el silah sesi duydum. Dört adam yerdeki kadına hızlı bir şekilde gidip onu uzaklaştırmaya çalıştı. Ardından tekrar silah sesleri duydum. Büyük kaos vardı" ifadelerini kullandı.

GÖKMEN TANIŞ'IN BABASI KONUŞTU

Hollanda'nın Utrecht kentinde 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Türk kökenli Gökmen Tanış'ın Kayseri'de oturan babası Mehmet Tanış konuştu. Baba Tanış, "Oğlumla 11 yıldır diyaloğum yok, konuşmuyoruz. Yaptıysa cezasını çeksin" dedi.

Utrecht'in 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi yakınlarında, bu sabah yerel saatle 10.45'te tramvayda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla aranan Gökmen Tanış'ın, Yozgat doğumlu olduğu ortaya çıktı.

Gökmen Tanış'ın babası Mehmet Tanış'ın, yıllar önce Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı beldesinden ailesiyle Hollanda'ya gittiği, 2008'de eşinden boşanıp Türkiye'ye döndüğü ve Kayseri'ye yerleştiği öğrenildi. İkinci evliliğini yapan Mehmet Tanış, ilk eşinden olan ve Hollanda'da yaşamaya devam eden oğlu Gökmen Tanış ile 11 yıldır görüşmediklerini söyledi.

Baba Tanış, oğlunun amcasının kızı ile evlendiğini, 2 ay sonra boşandıklarını belirtti.

Saldırıdan bilgisinin olmadığını dile getiren baba Mehmet Tanış, "Oğlumla 11 yıldır diyaloğum yok, konuşmuyoruz. 2008 yılından bu yana görüşmediğim birisi. Saldırıyı gerçekleştirmesiyle alakalı, o insanın o anki psikolojisini bilemem. Aynı evde yaşadığın evladını bile tanıyamıyorsun. Yaptıysa cezasını çeksin. Ben ne yapabilirim ki. Hiç kimsenin birilerinin canını almasına hakkı yok. Olayı yapan Hollanda'da, ben buradayım. Ben 11 yıl önce dönüş yaptım. Kim olursa olsun, dediğiniz şekilde ise ne yaptığını, nasıl yaşadığını ben bilemiyorum. Ben onları, onlar da beni reddetti, konuşmuyoruz. Daha önce saldırgan tavırları yoktu. Aradan 11 yıl geçti. Ne oldu, neler yaşadı bilemiyorum" ifadelerini kullandı.