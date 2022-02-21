Kadın hırsızı ön koltuktan çıkardı! Film gibi...

DHA

Son dakika haberler... İstanbul Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan giyim mağazası son günlerde, hırsızların hedefi haline geldi. 1 ay içerisinde farklı gün ve saatlerde mağazaya gelen bir kadın, seçtiği ürünleri çaldı.

AYNI KADIN MAĞAZAYA YİNE GELDİ

DHA'daki son dakika haberine göre kasadaki cironun eksik çıkması iş yeri sahibinin dikkatini çekti. Aynı kadın, son olarak dün gündüz saatlerinde mağazaya gelerek reyondaki ürünleri incelemeye başladı.

ARACIN İÇİNDEN DIŞARI ÇIKARDI

Beğendiği ürünleri alarak, dışarıda kendisini bekleyen otomobile binen kadını fark eden iş yeri sahibi koşarak yakalamaya çalıştı. Otomobilin hareket ettiği sırada ön sağ koltukta oturan kadını kapıyı açarak, dışarı çıkardı.

KADIN ARACA BİNİP KAÇMAYI BAŞARDI

Kadının yere düşmesiyle çevredekiler olan biteni şaşkın gözlerle izlemeye başladı. İş yeri sahibinin bir anlık boşluğundan faydalanan kadının otomobile binerek kaçmayı başardığı öğrenildi.

İŞ YERİ SAHİBİNİ GELİP TEHDİT ETTİLER

İş yeri sahibinin polise haber vermesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldı. Aynı gün akşam saatlerinde kadının bir yakını olan ve otomobil sürücüsü olduğu düşünülen kişi, mağazanın önüne gelerek iş yeri sahibini tehdit ederek, içeriye alkol şişesi atıp olay yerinden kaçtı.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.