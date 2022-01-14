Hırsız evdeydi! 3 çocuk annesi uyandı!

İstanbul'da, geçtiğimiz pazar günü saat 04.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki 3 katlı binada akılalmaz bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa gelen kimliği belirsiz 3 şüpheli bir süre dolaşarak, etrafı kontrol etti.
KEMERLE TIRMANDI BALKONDAN GİRDİ
İHA'da yer alan son dakika haberine göre daha sonra şüphelilerden ikisi sokakta gözcülük yaparken, diğeri ise yandaki demirden destek alarak kemerle balkona tırmandı. Ardından balkonun camını açan hırsız, zorlanmadan içeri girdi.
ŞOK GEÇİRİP ÇIĞLIK ATTI
Şüpheli, kısa sürede çocukların uyuduğu odadaki telefonu aldı ardından annenin uyuduğu odaya giderek telefonu şarjdan çıkarıp cebine koydu. Uykudan uyanınca hırsızla göz göze gelen anne Ayşegül Demir ise, şok geçirip çığlık attı.
TELEFONLARI VE 250 TL'Yİ ALIP KAÇTI
Bunun üzerine korkan hırsız, iki telefon ile masa üzerindeki 250 TL’yi çalıp, geldiği yerden kaçtı. Kısa bir şokun ardından anne Demir, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Ardından hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
HIRSIZLAR KADINA MESAJ DA ATTI
Hırsızların sokağa gelirken ve gözcülük yaptığı anlar ile hırsızın kemerle balkona tırmandığı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Telefonu çalan hırsızlar daha sonra balkona girdiği yerden yine kemerle inerek kaçtığı güvenlik kamerasında görülüyor. Öte yandan hırsızlar, aynı numarayı alan kadına “Selam telefon kaybettin mi acaba, yakınlarda” şeklinde mesaj attı. Kadın kendisine gelen mesajla bir şok daha yaşadı.
"BAŞUCUMDA TELEFONU ŞARJDAN ÇIKARDI"
Olay gecesi yaşadıklarını anlatan 3 çocuk annesi Ayşegül Demir, “Saat gece 04.00’te uyuyordum gözlerimi bir açtım, karşımda hiç tanımadığımı bir adam telefonumu şarjdan çıkartıyor. Balkondan girmiş ilk önce salonda çocuklarımın telefonunu almış, sonra benim odaya girdi. Başucumda bir adam telefonumu şarjdan çıkartıyor.
"CİDDİ BİR TRAVMA YARATTI"
Görünce şoka girdim, çığlık atmaya başladım. Kaçmaya başladı, çocuklarım uyandı onlar çok korktu, çığlık attı. Geldiği yerden aynı şekilde balkondan atlayarak geri gitti. İki kişi de gözcülük yapıyordu. Ciddi bir travma bizde oluştu. Zarar vermedi, ben bağırınca telefonları çaldı ama eline tableti almıştı onu bırakıp kaçtı. İki telefon çaldı toplamda 8 bin TL değerinde ve 250 TL çaldı” diye konuştu.
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