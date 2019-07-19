Türkiye'nin hava güvenlik sahasını güven altına almak için defalarca istediği Patriot sistemlerinin ABD ve NATO tarafından sağlanmaması ve Rus üretimi S-400 hava savunma sistemine yönelmesi, ABD yapımı F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satılmayacağının açıklanmasıyla son buldu. Hayal kırıklığı yaratan bu karar Türkiye'nin askeri taleplerinin ABD ve NATO tarafından karşılanmaması konusunda ilk değildi.

1974'TE SİLAH AMBARGOSU

Türkiye, 1974 yılının 20 Temmuz'da Kıbrıs'a Barış Harekâtı düzenledi. Yüzlerce Türk'ün Rum terör örgütü EOKA tarafından katledilmesinin ardından oradaki soydaşlarının güvenliğinin sağlanması adına düzenlediği harekat, ABD'nin silah ambargosu ile son buldu. Peki bu ambargonun ardından Türkiye ne yaptı?

1975'TE ASELSAN HAYATA GEÇTİ

Türkiye, ambargodan bir yıl sonra 1975 yılında dünyanın hâlâ ilgiyle takip ettiği ASELSAN'ı hayata geçirdi. Türkiye ASELSAN ile kara ve deniz muharebesine yönelik farklı platformlarda kullanılabilen silah sistemlerinin yanı sıra TSK'nın radar ihtiyacından Türkiye'nin harp ve füze tehdidine karşı korunmasını sağlamak üzere sistemler geliştirme faaliyetini üstlendi.

ASELSAN'I, HAVELSAN TAKİP ETTİ

Kıbrıs ambarogosundan gerekli dersi çıkaran Türkiye, 1982 yılında ise HAVELSAN'ı hayata geçirdi. TSK'nın yazılım mühendisliği alanındaki ihtiyacının giderilmesi amacıyla kurulan HAVELSAN, ülke güvenliği ve siber teknolojide Türk milletinin yüz akı oldu.

HIMARS GECİKTİ, 'KASIRGA'YI ÜRETTİK

Türkiye, Suriye iç savaşının en kritik döneminde, 2016 yılında, güney sınırını korumak için NATO müttefiki olan ABD'den güvenliği için 90 kilometre menzile sahip olan Himars füzesi talebinde bulundu. Günler ayları kovaladı ancak Himars füzeleri bir türlü gelmedi. İşte tam bu noktada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin roket ve füze ihtiyacını karşılamak üzere ise 1988 yılında ROKETSAN devreye girdi. ROKETSAN tarafından üretilen ve ilk etapta 30 kilometre menzile sahip olan Kasırga, iki yıl sonra 120 kilometre menzile ulaştı.

TOMAHAWK OLMADI, SOM'U YAPTIK

Türkiye, yine güvenliğini sağlamak için defalarca NATO müttefiki olan ABD'den "Kızıldereli baltası" anlamına gelen Tomahawk seyir füzesi talebinde bulundu. Ancak bu talepler üretim ve ihracata ABD tarafından kısıtlama getirilmesi nedeniyle her seferinde ertelendi. Bunun üzerine ROKETSAN, Türkiye'nin ilk ve yerli seyir füzesi olan 'SOM'u devreye soktu. Üç versiyonda üretimi devam eden SOM füzelerinin menzili 250+ kilometreye ulaştı.

BAYRAKTAR, HERONLARI SOLLADI

Türkiye 2008 yılında terörle mücadele kapsamında ABD'den İnsansız Hava Aracı (İHA) talebinde bulundu. ABD Kongresi'ne takılan bu ihtiyaç İsrail üzerinden karşılanmaya çalışıldı. 2010 yılında 250 milyon dolar ödenerek 10 adet HERON alındı. Ancak Türkiye'nin daha sonra yaptığı talepler Filistin meselesi nedeniyle reddedildi. Türkiye, İsrail'den aldığı HERON'ların maliyetinin beşte bir fiyatına ilk milli İHA'sı olan Bayraktar TB2'yi yaptı. İHA teknolojisini her geçen gün geliştiren Türkiye şu an yurt dışına hem İHA hem de SİHA (silahlı insansız hava aracı) ihrac ediyor.

MİLLİ GURURUMUZ 'ATAK'

Kendi teknolojisini yaratan ve geliştirmeyi bilen Türkiye, 1973 yılında TUSAŞ'ı (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) hayata geçirdi. Yılda 1.5 milyar dolar gelire sahip olan ve TUSAŞ tarafından üretilen milli gurur ATAK, taaruz ve taktik keşif helikopteri olarak girdiği her platforma büyük ilgi görüyor.