Hesap kavgası cinayetle bitti!

DHA

Burdur'da, saat 00.30 sıralarında, Bucak ilçesi Kestel köyünde kan donduran bir olay meydana geldi. Antalya'dan arkadaşları B.A.K. ve A.Ç. ile restorana gelen Esat Kani, hesabın yüksek gelmesi nedeniyle işletme sahibi Ş.Y. ile tartışmaya başladı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesiyle Ş.Y., av tüfeği ile Kani ve arkadaşlarına ateş açtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Esat Kani, olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 arkadaşı da yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

RESTORAN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

İlk müdahale sonrası yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Esat Kani'nin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Restoran sahibi Ş.Y., gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.