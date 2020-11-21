Son dakika! HERKES ŞOKE OLDU! Sirke fabrikasında ele geçirildi! Tam 90 ton!

İHA

Tekirdağ'da, Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 85 litre kaçak şarap ele geçirildi.

FABRİKADA ÜRETİM YAPMIŞLAR

İHA'da yer alan habere göre araçta kaçak şarap ele geçirilmesi konusuyla ilgili polis ekipleri yaptıkları araştırmada bir fabrikada sahte şarap üretildiğini tespit etmesi üzerinde operasyon için hazırlıklar yapıldı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şarköy İlçesi'nde bulunan bir sirke fabrikasında düzenlenen operasyonda tanklar içerisinde TAPDK üretim ve satış izin belgesi olmadan üretildiği tespit edilen 89 ton ve satışa hazır bin 430 litre kaçak şarap ele geçirilerek, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.