Hekimoğlu İsmail hayatını kaybetti

Minyeli Abdullah romanıyla tanınan yazar Hekimoğlu İsmail’in (Ömer Okçu) hayatını kaybetti. Okçu bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Okçu'nun vefatını, oğlu Osman Okçu Twitter hesabından, "Babam Hekimoğlu İsmail, ahiret yolculuğuna çıktı. Dualarınızı beklerim" ifadeleriyle duyurdu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN TAZİYE MESAJI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajda "Ülkemizde, özellikle 'Minyeli Abdullah' romanıyla tanınan yazar Hekimoğlu İsmail'in (Ömer Okçu) vefatını teessürle öğrendim. Bir süredir tedavi gören değerli yazara Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve okurlarına başsağlığı diliyorum" dedi.