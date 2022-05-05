HDP Genel Merkezi önünde gerginlik

HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakmak isteyen evlat nöbetindeki aileler ile HDP'liler arasında gerginlik çıktı. HDP'liler çelenk bırakılmasına izin vermezken, çıkan gerilime polis müdahale etti.

Habertürk'ten Bedri Can Özbey'in aktardığı bilgilere göre, 976 gündür evlat nöbetindeki 3 aile, HDP Genel Merkezi'nin önüne siyah çelenk bırakarak oturma eylemi yapmak istedi.

Aileler siyah çelengi Genel Merkez önüne bırakırken, HDP'liler çelengi kaldırmak istedi. Çıkan gerginliğe polis ekipleri müdahale etti.

Bu sırada Genel Merkeze gelen HDP'li Ayşe Acar Başaran'a aileler tepki gösterdi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası HDP'liler Genel Merkez binasına döndü.