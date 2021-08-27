Hayali sonu oldu! Mahalleliden tepki

Antalya'da servis midibüsü ile motosikletin kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada üniversite öğrencisi Ali Aydın (21) yaşamını yitirdi. Aydın'ın hayali olan motosikleti 19 gün önce aldığı ortaya çıktı.
Feci kaza, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3938 sokak ile 3933 sokak kesişimindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, 07 ANH 603 plakalı motosiklet sürücüsü Ali Aydın, staj gördüğü iş yerinden ayrılıp evine doğru gittiği sırada, İ.K. (51) yönetimindeki 07 MDM 97 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet bir yana, sürücü Aydın ise farklı noktaya savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
UZUN SÜRE KALP MASAJI YAPILDI
Sağlık ekipleri, olay yerinde Ali Aydın'ı hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yaptı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Aydın, kurtarılamadı. Midibüs sürücüsü İ.K. ise ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Ali Aydın'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Kaza haberini alan Ali Aydın'ın iş yerinden arkadaşları olay yerine geldi. Aydın'ın yaşamını yitirdiğini öğrenen ve büyük üzüntü yaşayan arkadaşlarını polis teselli etti. Aydın'ın 19 gün önce aldığı öğrenilen motosikleti hurdaya dönerken, kaza sırasında başında olduğu öğrenilen kaskı da başucuna konuldu. Talihsiz gencin arkadaşlarının çekiciye yüklenen motosiklete uzun süre bakarak gözyaşı dökmeleri dikkati çekti. Arkadaşları, Ali Aydın'ın yıllardır motosiklet kullandığını, trafikte çok dikkatli olduğunu ve aldığı yeni motosikletini ise çok sevdiğini anlattı.
MAHALLELİDEN KAVŞAK TEPKİSİ
Elektrik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Aydın´ın bir süredir Antalya´da staj gördüğü, ailesinin ise Denizli'de yaşadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, mahalleli kontrolsüz kavşakta daha önce de kazaların meydana geldiğini belirterek, önlem alınmasını istedi.
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