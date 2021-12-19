Son dakika: Hayali poliçeyle vurgun! Bir buçuk milyon lira...

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SHOW Haber'den Tuğba Södekoğlu'nun haberine göre; İstanbul'da yaşayan Recep Bir şirketini sigortalatmak istedi. Ancak 1 buçuk milyon lirasından oldu. Daha önce oyuncu Canan Hoşgör'ü dolandıran sigortacı bu kez de Recep Bir'i dolandırdı.

Recep Bir "Poliçe sahte çıktı, sigortanın haberi bile yok. Oyuncu Canan Hoşgör'ü dolandırdığını da biliyorum. Gözümüzü boyadı. Biz onu okuduğumuz halde düştük tuzağa" dedi.

Recep Bir'in şuan tek isteği parasını mahkeme yoluyla geri alabilmek.