21 ARALIK 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerGündemSON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak yağış var!

Son dakika... Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak yağış var!

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak İzmir, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın hızı ise 60 km'yi bulacak. İşte yurtta hava durumu...

21.12.2019 - 07:36 | Güncelleme:
Hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUSA DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR DEĞİŞMİYOR

Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:

ANKARA: 12, Parçalı ve az bulutlu,, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

İSTANBUL: 18, Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu.

İZMİR: 17, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

EDİRNE: 14 Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ: 17, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 18, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

MUĞLA: 15, Parçalı zamanla çok bulutlu.

ADANA: 20, Az bulutlu.

ANTALYA: 19, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 5, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

KONYA: 12, Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli.

SİVAS: 11, Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli.

KASTAMONU: 19, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

ZONGULDAK: 19, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 18, Az bulutlu ve açık.

TRABZON: 16, Az bulutlu ve açık.

ERZURUM: 7, Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

KARS: 11, Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

MALATYA: 9, Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli.

VAN: 8, Az bulutlu.

DİYARBAKIR: 15, Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

GAZİANTEP: 17, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 17, Az bulutlu ve açık.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Her derde deva... Reçete gibi veriliyor!
Her derde deva... Reçete gibi veriliyor!
Burada ölmek kanunen yasak!
Burada ölmek kanunen yasak!
Genç milyonerden yeni ilan! 325 bin lira maaş verecek
Genç milyonerden yeni ilan! 325 bin lira maaş verecek
Kimin siniri bozulmadı ki? Sosyal medya bunu konuşuyor
Kimin siniri bozulmadı ki? Sosyal medya bunu konuşuyor
40 milyon liralık vurgun!
40 milyon liralık vurgun!
Merkez Bankası faiz indirdi
Merkez Bankası faiz indirdi
İstanbul'da bıçaklı kavga!
İstanbul'da bıçaklı kavga!
Trump savunma bütçesini imzaladı
Trump savunma bütçesini imzaladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X