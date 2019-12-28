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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 3, Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı.

İSTANBUL: 6, Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

İZMİR: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ: 8, Çok bulutlu ve yağmurlu.

ADANA: 12, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 15, Çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 9, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 3, Çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kar yağışlı.

KONYA: 3, Çok bulutlu ve kar yağışlı.

SİVAS: 3, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı.

BOLU: 2, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı.

SAMSUN: 9, Çok bulutlu ve yağmurlu.

TRABZON: 12, Çok bulutlu.

ERZURUM: 0, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı.

KARS: 2, Çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı.

MALATYA: 4, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

VAN: 3, Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 9, Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 7, Çok bulutlu ve yağmurlu.

ŞANLIURFA: 9, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.