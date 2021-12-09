İki bölgede sağanak bir bölgede kar var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bartın, Sinop ve Sivas çevreleri, Kastamonu'nun kuzey ve doğu kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Edirne çevreleri, İzmir'in güney ve batı ilçeleri, Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz'de 2-4 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km /saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli(40-60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney ve batı kesimleri sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
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