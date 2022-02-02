Hava çok soğuktu! Yavru köpeği gördü! O anlar kamerada!

DHA

Van Erciş´te, kar yağışının ardından etkili olan soğuk havada kardeş oldukları tahmin edilen biri kız 2 çocuk, sokakta buldukları yavru köpeğe sahip çıktı.

BİRKAÇ ADIM ATTI, KÖPEK DÜŞTÜ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre yaşı daha küçük olan erkek çocuk, yavru köpeği sırtına aldı. Ancak birkaç adım attıktan sonra köpek yere düştü.

TAŞIYAMAYINCA KUCAKLAYIVERDİ

Bu kez çocuk, köpeği kucaklayıp, araçların ardından geçerek bölgeden uzaklaştı. O anlar, aynı bölgede taksicilik yapan Çağrı Aldeşer tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Aldeşer´in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, yoğun ilgi gördü, çok sayıda beğeni aldı.

"GÖRÜRSEM ALINLARINDAN ÖPECEĞİM"

Görüntüleri çekerken duygulandığını belirten Çağrı Aldeşer, "Geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı yerini aşırı soğuklara bıraktı. Durağımızın karşısında 2 çocuğun 1 yavru köpeği sırtlayarak götürmeye çalıştıklarını fark ettim. Hemen cep telefonumu çıkarıp çekmeye başladım. 7-8 yaşlarında 2 çocuğun bu davranışı beni çok duygulandırdı.

Havalar soğudu, sokak hayvanlarına hepimizin sahip çıkması lazım. 2 çocuğun bu davranışı bizlere örnektir. Çocuklar köpeği sırtlarken düşe kalka alıp götürdüler. Sanırım bu güzel 2 çocuk kardeş. Görüntülerden sonra bu bölgede çocukları aradım ama şu ana kadar göremedim. Görsem alınlarından öpeceğim" diye konuştu.