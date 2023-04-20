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Çadır yangınında ölen Elif Mislina'dan 24 gün sonra ablası Yeşim de hayatını kaybetti

Felaketi yaşayan Hatay'da depremzede bir ailenin kaldığı çadırda çıkan yangında 4 yaşındaki Elif Mislina Eker hayatını kaybetmişti. Yaklaşık bir ay önce yaşanan faciada bir acı haber daha geldi. Olayda ağır yaralanan abla Yeşim Eker de hayata tutunamadı

Giriş: 20.04.2023 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Hatay'da çadırda çıkan yangından bir acı haber daha!
Hatay'da çadırda çıkan yangından bir acı haber daha!
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DHA

Hatay'da depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında hayatını kaybeden Elif Mislina Eker'den (4), 24 gün sonra da ablası Yeşim Eker (17) yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde depremzedeler için kurulan çadırda, 26 Mart'ta saat 02.00 sıralarında çıkan yangında Ertuğ Veli Eker (18), kardeşleri Yeşim Eker ve Elif Mislina Eker yaralandı.

Durumu ağır olan kız kardeşler, önce Dörtyol Devlet Hastanesi'ne, ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kardeşlerden Elif Mislina Eker, yangından 1 gün sonra hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede hayati tehlike kaydıyla tedavisi süren ablası Yeşim Eker de 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kardeşinden 24 gün sonra ölen Yeşim'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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