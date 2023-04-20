Hatay'da çadırda çıkan yangından bir acı haber daha!

DHA'nın haberine göre İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde depremzedeler için kurulan çadırda, 26 Mart'ta saat 02.00 sıralarında çıkan yangında Ertuğ Veli Eker (18), kardeşleri Yeşim Eker ve Elif Mislina Eker yaralandı.

Kardeşlerden Elif Mislina Eker, yangından 1 gün sonra hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede hayati tehlike kaydıyla tedavisi süren ablası Yeşim Eker de 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.