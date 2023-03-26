Yangın, saat 02.00 sıralarında Denizciler Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde depremzedeler için kurulan çadırda çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında Ertuğ Veli Eker (18), kardeşleri Yeşim Eker (17) ve Elif Mislina Eker (4) yaralandı. Durumu ağır olduğu belirtilen 2 kız kardeş, önce Dörtyol Devlet Hastanesi'ne ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Feci olayda ablası Yeşim Eker ile ağır yaralanan Elif Mislina Eker (4), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ablası Yeşim Eker'in ise vücudunun büyük bölümünün yandığı tedavisinin sürdüğü öğrenildi.