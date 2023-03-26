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Depremzedelerin kaldığı çadırda yangın! 4 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırda yangın çıktı. Yangında 3 kardeş yaralandı. Feci olayda ağır yaralanan 4 yaşındaki Elif Mislina Eker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

Giriş: 26.03.2023 - 10:33 | Güncelleme: ABONE OL
Depremzedelerin kaldığı çadırda yangın!
DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında 3 kardeş yaralandı. Yaralı kardeşlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Denizciler Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde depremzedeler için kurulan çadırda çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında Ertuğ Veli Eker (18), kardeşleri Yeşim Eker (17) ve Elif Mislina Eker (4) yaralandı. Durumu ağır olduğu belirtilen 2 kız kardeş, önce Dörtyol Devlet Hastanesi'ne ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KÜÇÜK ELİF HAYATINI KAYBETTİ

Feci olayda ablası Yeşim Eker ile ağır yaralanan Elif Mislina Eker (4), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ablası Yeşim Eker'in ise vücudunun büyük bölümünün yandığı tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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