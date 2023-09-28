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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de hastaneden bebek kaçıran kadının ifadesi ortaya çıktı! - En son haberler

        İzmir'de hastaneden bebek kaçıran kadın adliyede

        İzmir'de 3 günlük bir bebeği hastaneden kaçıran kadının ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, 9 ay önce düşük yaptığını, bu durumu erkek arkadaşından gizlediğini ve onu evliliğe ikna etmek için bebeği kaçırdığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:59 Güncelleme: 28.09.2023 - 13:06
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        Hastaneden bebek kaçıran kadının ifadesi ortaya çıktı!
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        İzmir'in Konak ilçesindeki hastaneden 3 günlük bebeği kaçıran 51 yaşındaki kadın, adliyeye sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan S.G'nin (51) emniyetteki işlemi tamamlandı.

        Şüpheli, ifadesinde, 9 ay kadar önce hamile kaldığını, o dönemde düşük yaptığını, bu durumu erkek arkadaşından gizlediğini ve onu evliliğe ikna etmek için bebeği kaçırdığını söylediği belirtildi.

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        S.G'nin, bebeği kaçırmadan önce birkaç gün hastaneye gittiğini, kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtarak Suriyeli ailenin güvenini kazandığını da ifadesinde anlattı.

        Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde 4 gün önce doğan Suriyeli ailenin bebeği, kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan ve bebeği teste götüreceğini söyleyen kadın tarafından dün kaçırılmıştı.

        Durumu fark eden ailenin ihbarıyla harekete geçen polis, şüphelinin hastaneden taksiyle uzaklaştığını, Tarihi Kemaraltı Çarşısı'nda kıyafetlerini değiştirdiğini ve Karabağlar'daki erkek arkadaşının evine gittiğini belirlemişti. Şüpheli, düzenlenen operasyonla dün gözaltına alınmış, bebek ailesine teslim edilmişti.

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