İzmir'de 3 günlük bebek hastaneden kaçırıldı: O anlar kameraya yansıdı

İzmir'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Suriyeli bir ailenin 3 gün önce doğan bebeğini test bahanesiyle alıp kaçan kadın, yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, şüpheli kadının bebeği örtüye sarıp uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde meydana geldi. Suriye uyruklu bir aileye kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan bir kadın, test bahanesiyle, 3 gün önce dünyaya gelen çocuğu alarak uzaklaştı.

BEBEK AİLEYE TESLİM EDİLDİ, ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kucağındaki bebeği örtüye sararak uzaklaşan kadından tekrar haber alamayan aile, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, hastaneden çıktıktan sonra taksiye bindiği tespit edilen kadının kimliğini belirleyip, yakalamak için harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, isminin S.G. olduğu belirlenen kadını yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli kadın ile birlikte bulunan ve sağlık durumu iyi olan bebek ise ailesine teslim edildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı, hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüpheli S.G'nin bebeği örtüye sararak uzaklaştığı anlar yer aldı.