TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri, federasyon tarafından belirlenen gerekçelerle ve usulllerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.

Buna göre yüzde 40 sapma ile birlikte en yüksek takım harcama limitine sahip takım 1 milyar 545 milyon 820 bin 482 TL ile Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıları, 1 milyar 378 milyon 878 bin 458 TL ile Fenerbahçe ve 960 milyon 805 bin 23 TL tutarla Beşiktaş takip etti. Spor Toto Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor’un ise Takım Harcama Limiti 879 milyon 158 bin 943 TL olarak belirlendi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp Lisans Kurulu, 20 Haziran 2022 tarihli toplantısında 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

18 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı

*Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere,

T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

*Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

*Sıralama, 2021-2022 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.

**Kulüplerin kesinleşen UEFA gelirleri THL'ne eklenmiştir.