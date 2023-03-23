Hangi partiye kaç kişi milletvekilliği adaylığı için başvurdu?

AK Parti’de başvurular 13 Mart’ta başladı ve gelen talep üzerine 22 Mart mesai bitimine kadar uzatıldığı ifade edildi. Edinilen bilgiye göre AK Parti’den milletvekili olmak için yapılan başvuru sayısı 6 bine ulaştı.

14 Mayıs seçimlerine 2 aydan az bir süre kala, CHP'de aday adaylığı başvuruları sona ererken, diğer partilerde milletvekilliği aday adaylığı başvuruları devam ediyor.

İYİ Parti’de ise başvurular halen devam ediyor. 24 Mart’ta sona erecek süreçte şu ana kadar yapılan başvuruların 3 bin civarında olduğu belirtiliyor.

CHP’de ise daha öce 20 Mart olarak duyurulan aday adaylığı başvurusu süresi 22 Mart’ta sona erdi. Yapılan başvuruların 4 binin üzerinde olduğu ifade edildi.

MHP’de ise aday adaylığı için başvuru yapanların sayısı 4 bin 693’e ulaştığı bu başvurulardan 2 bin 804’ünün internet üzerinden yapıldığı, bu kapsamda YSK tarafından ilan edilen tarihte 600 kişilik liste için hazırlıklarını sürdüren MHP’de şu ana kadar gerekli şartları yerine getiren bin 894 kişinin başvurularının kabul edildiğini açıkladı.

28 Mart’ta başvuruların sona ereceği Gelecek Partisi’nde başvuruların bini geçtiği, 25 Mart’a kadar başvuruların devam edeceği Memleket Partisi’nde ise aday adaylığı başvuruların bine yaklaştığı öğrenildi. DEVA Partisi'nde ise başvurusu sayısının bin 600 civarında olduğu öğrenildi.