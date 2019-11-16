16 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda, iddiaya göre, 14 yaşındaki Leyla Sevler iki kız arkadaşıyla birlikte etüt merkezine gitti. 3 kız arkadaş yiyecek bir şey almak amacıyla kafeye uğradıktan sonra yaya yolundan karşıya geçmek istedi. Bu arada öğrenciler için yaya yolu uyarı tabelası olmasına rağmen sürücülerin durmadan geçtiği yaya yolunda beklemeye başladılar.
KAFASINI KALDIRIMA VURDU
İHA'da yer alan habere göre Leyla Sevler, bir ara yoldan araç trafiği azalınca karşıya koşarak geçmek için hamle yaptı. Tam bu sırada hamile bir sürücünün kullandığı otomobil Sevler'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sevler savrularak kafasını kaldırım taşına vurdu. Otomobil sürücüsü Sevler'i sonradan fark ettiği için kaza yerinin ilerisinde durabildi.
KAZA ANI KAMERAYA DA YANSIDI
Otomobilde annesinin yanında bulunan kız çocuğu kazazede Sevler'in yanına koşup bakınca şoka girdi. Daha sonra da otomobil sürücüsü kadın, araçtan inip hemen telefonla birilerini ararken Sevler'in arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar da hemen yardımına koştu. Otomobil sürücüsü kadın, bir süre daha otomobil etrafında telefonla görüştükten sonra yanına gelen bir kişi, kız çocuğunu ve otomobil sürücüsünü olay yerinin karşısındaki iş yerine götürdü. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
EV HAPSİYLE SERBEST BIRAKILDI
Sevler, olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kız çocuğu iki gün yoğun bakımda kaldı ancak 11 Kasım günü hayatını kaybetti. Leyla Sevler, ailesinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Bu arada gözaltına alınan kadın sürücüsü ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından hamile olduğu için ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
"AİLENİN TEK KIZIYDI"
Anne Gülzade Sevler, iki oğlu bir tek kızı olduğunu onu da kaza da kaybettiğini belirterek, "Sürücü bayanmış çocuğuma vurmuş, frene basmamış. Kızım acıkmış, arkadaşlarıyla etütten çıkmış bir şeyler almışlar ama yiyememiş benim kuzum. Sürücü Allah’ından bulsun başka bir şey demiyorum. Çok uzundu çok, minicik değildi ki görmesin, görmeme gibi bir lüksü olamaz. Hadi vurdun niye durmadın neden frene basmadın. Belki frene bassaydı ölmezdi diyorlar. Oy benim güzel kızım" diye gözyaşlarına boğuldu.
"FRENE BASMADIĞINI SÖYLÜYORLAR"
Baba Erman Sevler ise "Kadın sürücü telefonuyla mı oynuyordu yoksa başka bir şeyle mi oynuyordu bilemiyorum. Mahkemede söylemiş ben çocuğu görmedim vurduktan sonra ses duydum demiş. Bu yıl yaya geçidi yılı ve kızıma yaya geçidinin üzerindeyken vurup 15 metre sürüklemiş çocuğumu" diye konuştu.
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