Hamile kadına korkunç şiddet! Yakınları saldırdı

İHA

Son dakika... Kentte ikamet eden ve hamile olduğu öğrenilen P.Y. isimli kadın, evine gelen akrabaları tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle yumruklu ve tekmeli saldırıya uğradı.

İHA'nın haberine göre, yaralanan kadın için olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan hamile kadına saldırdıkları iddia edilen şahısların yakalanması için ise polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.