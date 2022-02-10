Son dakika haberi | Kıbrıslı Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme: 3 gözaltı! Halil Falyalı kim vurdu, katili yakalandı mı?

HABERTURK.COM / DHA

Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamının gözaltına alındığı öğrenildi.

Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu belirtildi.

Şüphelilerin cinayetin ardından KKTC'den tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi.

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KKTC dışında da otel, casino, sanal bahis işletmeleri bulunduğu belirtilen Halil Falyalı, bir süredir koruma sayısını arttırmış ve zırhlı araçla seyahat ediyordu.

Girne’deki Les Ambassadeurs otelinden eşi Özge Falyalı ve üç küçük çocuğuyla evine giden Falyalı, zırhlı araca ailesini bindirdi, kendisi ise ilk kez başka bir araçla yola çıktı. Korumalarıyla birlikte 3 araçlık konvoy halinde villasına yaklaştığı sırada, karanlık bir noktada dörtlü sinyallerini yakan bir araç nedeniyle yavaşladı.

Yolu kesen araçtan çıkan birinci saldırgan önce şoför Murat Demirtaş’a ateş açtı, ardından aracın ön koltuğunda oturan Halil Falyalı yakın mesafeden Kalaşnikof marka silahla yaylım ateşine tutuldu. Ailesinin bulunduğu araca ve korumalarına ateş açılmadı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Falyalı'nın şoförü olay yerinde hayatını kaybederken, Falyalı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Vücudundan 16 mermi çıkarılan Falyalı hayatını kaybetti.