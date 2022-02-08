Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı'ya silahlı saldırı

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AA'nın Türk Ajansı Kıbrıs'tan aktardığı haberie göre, Falyalı, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırıda, Falyalı'nın şoförünün hayatını kaybettiği belirtildi. İHA'nın daha sonra hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ise Falyalı kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Polis Basın Subaylığı henüz saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.

Halil Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.

Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest kalmıştı.

Suç örgütü lideri olduğu iddiası ile hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, geçtiğimiz aylarda yayınladığı videolarda Falyalı ile ilgili bazı iddiaları da gündeme getirmişti.