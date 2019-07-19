19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde Rıza Sarraf ile birlikte yargılanan ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla cezasını tamamlayarak tutulduğu cezaevinden serbest bırakıldı.
Atilla'nın Göç İdaresi'ne teslim edildiği ve kısa süre içerisinde Türkiye'ye gönderilmesinin beklendiği ifade edildi. Pennsylvania eyaletindeki FCI Schuylkill Cezaevinde tutulan Atilla, New York mahkemesi tarafından 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Atilla'ya "ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma", "Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma", "bankacılık sisteminde sahtekârlık yapma", "bankacılık sisteminde sahtekârlık yapmak için kumpas kurma", "kara para aklama" ve "kara para aklamak için kumpas kurma" suçlamaları yöneltilmişti.
Mahkeme jürisi Atilla'yı sadece "kara para aklamak için kumpas kurma" suçundan suçlu bulmamıştı.
AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Atilla’nın avukatı Halil Uzun, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada cezaevinde müvekkiliyle görüştüklerini belirterek, "Türkiye’ye döneceği için çok heyecanlı" dedi.
Avukat Uzun, Atilla’nın bugün cezaevinden tahliye edileceğini ancak prosedür gereği Amerikan makamları tarafından sınır dışı işleminin gerçekleştirileceğini belirterek, "Sınır dışı işlemleri 2-3 gün sürebilir. Çok bildiğimiz bir prosedür değil. Bu bürokratik işlemler tamamlandıktan sonra Hakan Atilla Türkiye’ye dönecek" dedi.
DAVA SÜRECİ
Kamuoyunda Reza Zarrab davası olarak bilinen davanın tutuklu sanığı olan Mehmet Hakan Atilla, Halkbank'ta Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Halkbank adına geldiği ABD'ye 23 Mart 2017'de giriş yapan Atilla, 27 Mart 2017'de ABD'den ayrılırken FBI tarafından gözaltına alındı.
Atilla'nın kefalet taleplerinin reddedildiği davada, Reza Zarrab da savcılıkla işbirliğine giderek duruşmalarda tanık sıfatıyla ifade verdi.
Atilla, duruşmalarda yaptırımları delmek için kurulan düzenden yararlanmadığını söylemiş ve yöneticilerinden aldığı talimatları yerine getirdiği belirtmişti. Davaya bakan Yargıç Bergman, jürinin daha fazla ceza talebine karşın aldığı kararda bu durumun etkili olduğunun altını çizmişti.
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