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        "Haftaya sonbahar gibi olacak"

        Kavurucu sıcakların ardından sonbahar mevsiminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, özellikle Marmara'da önümüzdeki hafta birkaç günlüğüne de olsa yağışlı bir havanın etkili olabileceğini kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 13:56 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:12
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        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
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        Bugün yaz sıcakları yeniden atak yapıyor, batı ve kuzeybatı yönlerden Türkiye’ye sokulan Tunus’un sıcak havası ile termometre İstanbul’da yeniden 35°C’ye (Gölgede) ulaşıyor.

        Ankara ve İzmir 37-38°C sıcaklıklara yükselerek cumartesi gününe kadar sıcak yaz havasını yeniden hissediyor. Bunaltıcılık getiren, zengin su buharı içeriğiyle insanları rahatsız edebilen bu hava koşulları gelecek hafta salı gününden itibaren değişebilir.

        5 Eylül ile başlayan ve tahminlerde 3 gün sürecek serin ve yağışlı hava, İstanbul’u susuzluktan kurtarmasını beklediğimiz sonbahar yağışlarının ilki olabilir.

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        Marmara için yer yer 80-100 mm yağmur birikim tahmini şu günlerde çölde bir vaha etkisi yaratabilir. Bu tahmindeki yağmurlara çok ihtiyacımız var ancak 2-3 gün için de yere inse bu değerler yüksek miktarda su, sağanak yağış anlamına geliyor. Su baskınları yaşayabiliriz. Bazı yerlerde ulaşım olumsuz etkilenebilir, insanlar sıcak yazın ardından birden “bu havalar yine çıldırdı, çok değişti çok!” diyebilir.

        Havalar her zaman değişik davranırken biz insanlar hep bir “ortalama” arayışı içindeyizdir. Normaller, ortalamalar en sık kullandığımız yaşadığımız olayları yorumlama araçları. Fakat örneğin haftaya beklenen kuvvetli yağışları oluşturacak hava koşulları zaten yılın yaz dahil her mevsimi Marmara-Batı Karadeniz hattında oluşabilir. Meteorolojik olarak nasıl oluştuğunu görebildiğimiz, iyi ki gerçekleşen yağmurlar. Burada problem yağışların hızı, bir saatte yere inen yağmur miktarı.

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        Şehir selleri yaşatan ve alt geçitlerde, dere kıyılarında hayati tehlikeler oluşturan sağanak yağışlara hem çok ihtiyacımız var, hem de daha yavaş yağmasına bağlı bir yaşayış kültürümüz var.

        Su tasarrufu yapamıyor, her gün benzer ve biraz da artan miktarda su harcıyoruz. Bunu kurumların su harcama verilerinde görebiliyoruz. İstanbul gibi çevresindeki yapılaşmayla baskı altına alınmış su havzaları, sadece yağmur göletin/barajın üzerine yağarsa bu sudan faydalanabiliyor. Barajların yüzdesel su miktarları şehrin Avrupa yakasında kırmızı alarm vereli 1 ay oldu. Ufukta görünen yağmurların bir nebze de olsa tazelemesini, tüm canlılara iyi gelmesini diliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.

        Fotoğraflar: AA

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