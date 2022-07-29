Hafta sonu hava nasıl olacak?

"Ege’de ve Akdeniz’de sıcaklık olarak farklı bir durum yok, 40 derecenin üzerinde hissediliyor fakat Kuzey Ege daha ferah ve rüzgar daha kuvvetli. Muğla-Antalya boyunca gelecek 3 gün sakin rüzgar altında, daha nemli ve biraz daha bunaltıcı geçebilir. Özellikle orta yaşlı insanlarımızın öğlen güneşinde uzun süre kalmamasında yarar var." diyen Öztel, şunları kaydetti:

"Çanakkale-Balıkesir yine hafta sonunun rüzgarlı alanları. Edremit ve Ayvalık çevresi gelecek günlerdeki rüzgara 'bu sakin' diyebilir çünkü birkaç haftadır fırtına uçuruyor, en azından gündüz 5-6 saat kuvvetli rüzgarlı geçiyor.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu ise Akdeniz gibi Basra’dan sokulan sıcak havanın etkisinde. Gölgede bile 40 dereceye ulaşan sıcaklıklar bu şekilde sürecek görünüyor.

Akdeniz ve Ege yeşil alanlarıyla yangın riskli günler geçiriyor, çöp içinde bırakmasak ve ateş yakma keyfimizi bu yangın tehlikesi olan günlerde ertelesek iyi olurdu.

Son zamanlarda yağmurdan bahsedemiyoruz ama haftaya salı günü İstanbul semalarında yağmur görme olasılığımız var, Ağustos kuzey çizgimizde bugünlere göre biraz daha serin başlayacak. İyi hafta sonları."

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