Habertürk ekibi Rusya-Ukrayna sınırında!

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Rusya-Ukrayna sınırında gerilim artarken Habertürk yazarı Çetiner Çetin Donestk'ten neler yaşandığını aktardı.

Bölgeden izlenimlerini aktaran Çetiner Çetin, "Askeri güç olarak sadece Ruslar var. Ayrılıkçı gruplar caddelerde dolaşıyor. Burası şu ana kadar kimsenin giremediği bir bölgeydi ancak bugün Habertürk olarak ilk biz girdik. Savaşın izleri görünüyor, burası uzun zamandır ayrılıkçı grupların elinde olduğu için kentte boşaltılmış." dedi.

"BİZE HAYAT VERSİNLER YETER"

Bölgede yaşayan bir kişi, "Burada yaşamak beni zorlamıyor şu an." dedi Ruslar burayı aldığı zaman ne yapacaksınız? sorusuna ise "Ruslar burayı zaten şu an almış durumda." yanıtını verdi.

Bölgede yaşayan bir başka vatandaş ise, "Burada hayat yok, çok zor durumdayız şu an. 70 senedir buradayım, bir yere gitmek istemiyorum. Çok zor durumda kaldık. Rusya ya da Ukrayna benim için fark etmez, bize hayat versinler yeter" dedi.