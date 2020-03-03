03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ersin (37) ve Neriman Çınkıt (33) çiftinin 24 Mart 2017'de Eskişehir Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebekleri, iddiaya göre, doğum sırasında doktor ihmali nedeniyle yüzde 98 engelli oldu.
DHA'nın haberine göre, Kıvanç bebeğe yapılan kontrolleri sonrası 'serebral palsi' ve 'epilepsi' tanısı koyuldu. Kıvanç bebek, 3 Şubat'ta hayatını kaybetti.
Anne Neriman Çınkıt, kendisinin sezaryen doğum yapmak istediğini ancak doktorun zorla normal doğum yapmaya çalıştığı sırada kordon bağının 2 kez bebeğin boynuna dolandığını ve Kıvanç'ın bu nedenle oksijensiz kaldığını öne sürerek, şöyle konuştu:
"Doktor beni normal doğuma zorladı ve ben saatlerce bekletildim. Ben sezaryen doğum istememe rağmen sezaryene alınmadım ve işkence gibi bir doğum yaptım. Çocuğum doğduğunda mosmordu ve ağlamayarak dünyaya geldi. 'Bebeğim niye ağlamıyor, niye mosmor?' diye sordum. Bunlar telaşla apar topar beni bırakıp, çocuğu alıp gittiler. Sonrasında ne müdahale yapıldı bilmiyorum. Açıkçası ölü doğum yaptırdılar. Ölü doğan bebeği cihazlarla kendine getirmeye çalıştılar ama beyin fonksiyonlarını yitirdi zaten. Hiçbir şeyi gerçekleştiremiyordu Kıvanç. Ne gözler ne kulaklar. Hiçbir şey duymuyor, motor becerileri yok. Yani düşünün bir et yığını, sadece nefes alıyordu. Nefes almayı bile normal şekilde gerçekleştiremiyordu açıkçası. Biz 3 yıldır hem hukuk mücadelesi hem çocuğumun hayat mücadelesiyle uğraştık. Bir umutla iyi olacağını düşünüyorduk ama olmadı, kaybettik onu."
'BAŞKA CANLAR YANMASIN'
Baba Ersin Çınkıt ise başka canların yanmaması için doktorun ceza almasını istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"3 yıl önce Kıvanç bebeğimiz doktor hatasından dolayı engelli olarak dünyaya geldi. Serebral palsi ve epilepsi tanısı konuldu. Doğum öncesi ultrasonuna bakılmadığı için 2 kez kordon bağı boynuna dolanmış bebeği normal doğuma zorladılar ve doğum anında bebeğin beyni oksijensiz kaldı. 3 yıldır yaşam mücadelesi veren Kıvanç bebeğimizi 3 hafta önce kaybettik. Evlat acısı çok büyük, çok zor. Ölümüne sebep olan, tamamen doğum anında yaşanan olaylardan kaynaklıdır. Doğumda çocuğun beyni oksijensiz kaldığı için hiçbir fonksiyonunu kullanamıyordu. Bir ay sonra Kıvanç 3 yaşına girecekti. Melek geldi, melek gitti. Yavrumuz için gereken her şeyi yaptık. Başka canlar yanmasın, diye bu doktorun ceza almasını istiyoruz, görevden alınsın istiyoruz. Bulunduğu devlet hastanesini bırakıp özel hastaneye geçmiş. Yetkililerden önlemlerin alınmasını rica ediyoruz."
DOKTOR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Acılı aile, 26 Ocak 2018 tarihinde doktor ve hastane hakkında Eskişehir 2'nci İdare Mahkemesi'ne 'görevi kötüye kullanma' davası açtı. Bu davanın sonucunda hastane kusurlu bulundu ve aileye 60 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi. Aile, Kıvanç'ın ölümünün ardından Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'na da doktor hakkında `taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten suç duyurusunda bulundu.
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