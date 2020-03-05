05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, bir cip yağmur suyuyla dolan çukura düştü. Kentte gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yağış trafikte uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.
AA'nın haberine göre, trafikte araçlar ilerlemekte zorlanırken, yol kenarında su birikintileri oluştu, rögar kapakları taştı. Bayraklı ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi'nde elektrik kablolarının yer altına alınması çalışması sebebiyle açılan ve yağmur suyuyla dolan çukura bir cip düştü.
Cip, elektrik işçileri ve iş makinasının yardımıyla bulunduğu çukurdan çıkarıldı. Cipin sürücüsü Melise Dağaltı yaptığı açıklamada, hastaneye yetişmek için ara yollara girdiğini ve çukurun bulunduğu yola kendisinden önce 2-3 arabanın döndüğünü ifade etti.
Dağaltı, "Çok yağmur vardı, çukuru görmedim. Dönerken düştüm kaldım. Döner dönmez çukura düştüm. 1-2 saniyelik bir olay. Çekici istedim." dedi.
BODRUM'DA DENİZİN ETKİSİ DEĞİŞTİ
Bodrum'da da bugün sabah 06.30 sıralarında başlayan ve aralıklarla süren sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerden inen yağmur sularının önüne katıp getirdiği çöp ve kaya parçaları, rögarları tıkadı.
DHA'nın haberine göre, Akyarlar ile Turgutreis mahallelerindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Sağanak nedeniyle Bodrum Belediyesi, itfaiye, zabıta, emniyet ve jandarma ekipleri harekete geçti. Yoldaki sular çekilince ulaşım tekrar normale döndü. İtfaiye ekipleri ise, su taşkınları oluşan bölgelerde önlemler alarak, çöple kapanan mazgalları temizledi.
Aralıklarla etkili olan sağanak, dağ eteklerinden çamurlu suyu denize taşıdı. Akyarlar Mahallesi'ndeki Fener Burnu Sahili, çamurlu su nedeniyle kahverengiye büründü. Yunanistan'ın Kos Adası'na deniz yoluyla umuda yolculuk yapma girişiminde bulunan büyük bölümü Suriye, Irak, Filistin, Afganistan, Somali ve Pakistan uyruklu göçmenlerin, olumsuz hava şartları nedeniyle deniz yolu yerine Kırklareli ve Edirne'deki sınır kapılarını tercih ettikleri öğrenildi.
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