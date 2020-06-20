Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiraya verilme projesini açıkladığı andan itibaren bir tartışmadır gidiyor. Önce İstanbul Taksiciler Odası ‘Haberimiz yoktu, şaşırdık’ dedi fakat bu itirazın devamı da gelmedi. Asıl tepki ise, İstanbul’daki taksi piyasasını elinde bulunduran Oto Center’dan geldi. Galericiler, ‘İstanbul’u kilitleriz’ diyerek bir anlamda aba altından sopa gösterdi İmamoğlu’na.

İBB AK PARTİ GRUBU NE DİYOR?

Ekrem İmamoğlu da İstanbul’daki taksi düzenini galericilerin belirleyemeyeceği yanıtını verdi. Dedim ya bu mesele toplumun her kesiminde tartışmaya açıldı. Peki İBB AK Parti grubu, yeni taksi düzenine ne diyor? Sonuçta mesele İBB Meclisi’ne gelecek ve orada tartışılacak.

KONUYLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPIYORLAR

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu’yu aradım bu sorunun yanıtı için… Öğrendim ki İBB AK Parti grubu da bu mesele üzerinde detaylı bir çalışma yapıyormuş. Üniversiteler, meslek odalarıyla… Mevzunun ekonomik ve sosyolojik yönlerini de içeren bu araştırma sonucunda hazırlanan rapora göre, İmamoğlu’nun taksi projesiyle ilgili AK Parti’nin tavrı belli olacak, açıklama yapılacak.

5 YIL OLMAZSA 3 YIL KİRALAMA MODELİ

Bu arada şunu hatırlatmakta yarar var; İmamoğlu’nun açıkladığı yeni 5 bin taksi projesinin hayata geçmesi için öncelikle UKOME'den (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) karar çıkmalı. UKOME’deki dengeler bu kararın çıkmasına izin verirse ardından konu İBB Meclisi’ne gelecek. İmamoğlu’nun ajandasına göre eğer 5 bin taksinin kiraya verilmesi projesi İBB Meclisi’nden geçmezse Encümen kararıyla 3 yıllık kiralamaya gidilecek…