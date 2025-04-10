Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kars haberleri: Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada | HABERLER | Son dakika haberleri

        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!

        Kars'ın Kağızman ilçesindeki bir kafeteryada, 29 yaşındaki Uzman Çavuş Selman K.'nin, kendisine yan baktığını iddia ettiği elektrik dağıtım şirketi çalışanı 32 yaşındaki Yakup Aydın'ı tabancayla vurarak öldürdüğü olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 10:01 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kars'ta tüyler ürperten olay, 6 Nisan'da saat 16.00 sıralarında, Kağızman ilçesindeki bir kafeteryada meydana geldi.

        Kafeteryada arkadaşı ile oturan Yakup Aydın (32), yanına gelen bir kişi ile masadan kalkarak kafeteryanın çıkışına doğru gitti.

        YANLARINA GİTTİ, 'NEDEN YAN BAKIYORSUN'

        DHA'daki habere göre bu sırada masada tek oturan ve cep telefonu ile uğraşan Uzman Çavuş Selman K. (29), ikilinin yanına gitti. İddiaya göre Selman K., Yakup Aydın'a, "Neden yan yan bakıyorsun?" deyince önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

        BELİNDEN SİLAHINI ÇIKARDI

        Katil zanlısı Uzman Çavuş Selman K.
        Katil zanlısı Uzman Çavuş Selman K.

        Kafeterya çalışanları ve müşteriler, araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Selman K., belindeki beylik tabancasını çıkardı.

        MERDİVENLERDEN İNERKEN ATEŞ AÇTI

        32 yaşındaki Yakup Aydın, hayatını kaybetti.
        32 yaşındaki Yakup Aydın, hayatını kaybetti.

        Bir kişinin kapıya doğru iteklediği Yakup Aydın merdivenlerden inerken, Selman K. peşinden art arda ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla düşen ve merdivenlerde bir süre sürüklenen Aydın, ağır yaralandı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Olayın ardından Selman K., vurduğu Yakup Aydın'ın yanından dışarı çıkarak uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Yakup Aydın, kurtarılamadı. Aydın, Kağızman Ortaköy'de yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        SAVCILIKTA SUSMA HAKKINI KULLANDI

        Emniyetteki işlemlerin ardından güvenlik gerekçesiyle Kars Adliyesi'ne sevk edilen Uzman Çavuş Selman K., savcılıkta susma hakkını kullandı. 'Kasten öldürme' suçundan mahkemeye çıkarılan Selman K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kars
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Habertürk Anasayfa