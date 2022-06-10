Sokakta kâbus! Boşanma aşamasındaki eşine ateş açtı

Kan donduran olay dün meydana geldi. E.E. (35) ile boşanma aşamasında olduğu M.E. (25), çocuklarının velayetini konuşmak için Sapanca Gölü kenarında buluştu.

DHA'nın haberine göre çiftin konuşması, kısa sürede tartışmaya döndü. E.E., belinden çıkardığı tabancayla kadının bacaklarına doğru peş peşe ateş etti.

Silahı görünce koşarak kaçan M.E., yara almazken, olay yerindeki esnaftan N.B. adlı kadın da yerden seken taşın yüzüne gelmesiyle yaralandı. N.B., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Öte yandan M.E.'nin, eşinin silahlı saldırısından kurtulma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olay yerinden kaçan E.E.'yi kısa bir süre sonra yakaladı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.