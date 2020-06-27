DHA

İzmir'de, dün akşam saatlerinde Bayraklı ilçesi Manas Bulvarı'nda yine kadına şiddet vardı. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, caddede genç kızla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, genç kıza tokat attı ve ardından da yumruklamaya başladı. Genç kız, saldırganın kollarını tutarak kendini korumaya çalıştı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

DHA'da yer alan habere göre bu sırada bir vatandaş cep telefonuyla olay anının saniye saniye görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda kişi olaya tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları, genç kızı darp eden kişinin yakalanıp, cezalandırmasını istedi.