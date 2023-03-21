Şenay'ı düğünde öldürmüştü! Cezası belli oldu!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli Mahallesi'nde, 13 Ağustos 2022'de, annesini ziyaret edip bir yakınının düğününe katılan Şenay Ayvaoğlu (37) ile burada karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Serkan Ayvaoğlu (37) arasında tartışma çıkmıştı.

AA'da yer alan habere göre tartışmada, Serkan Ayvaoğlu'nun tabancayla ateş ettiği eşi hayatını kaybetmişti.

Son sözü sorulan sanık, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu, çocuklarının geleceği için elinden geleni yapacağını belirterek, beraatini talep etti.