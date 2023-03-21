Şenay'ı düğünde öldürmüştü! Cezası belli oldu!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli Mahallesi'nde, 13 Ağustos 2022'de, annesini ziyaret edip bir yakınının düğününe katılan Şenay Ayvaoğlu (37) ile burada karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Serkan Ayvaoğlu (37) arasında tartışma çıkmıştı.
EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ
AA'da yer alan habere göre tartışmada, Serkan Ayvaoğlu'nun tabancayla ateş ettiği eşi hayatını kaybetmişti.
UZAKLAŞTIRMAYA RAĞMEN KATLETTİ
Olaydan sonra kaçan Serkan Ayvaoğlu, jandarma ekiplerince Korkuteli ilçesi Köseler Mahallesi'ndeki dağlık arazide yakalanmıştı. Öldürülen kadının, eşi için uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilmişti.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Ayvaoğlu ve taraf avukatları katıldı.
"PİŞMANIM" DEYİP BERAATİNİ İSTEDİ
Son sözü sorulan sanık, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu, çocuklarının geleceği için elinden geleni yapacağını belirterek, beraatini talep etti.
İNDİRİMSİZ, AĞIR MÜEBBET HAPİS VERİLDİ
Mahkeme heyeti sanık Serkan Ayvaoğlu'na "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın cezasına indirim uygulanmadı.