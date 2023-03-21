Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Antalya'da Şenay Ayvaoğlu'nu düğünde öldürmüştü! Cezası belli oldu! - Güncel haberler

Şenay'ı düğünde öldürmüştü! Cezası belli oldu!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi 37 yaşındaki Şenay Ayvaoğlu'nu katıldığı düğünde tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen sanık Serkan Ayvaoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Giriş: 21.03.2023 - 13:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Antalya'da Şenay Ayvaoğlu'nu düğünde öldürmüştü! Cezası belli oldu! - Güncel haberler
AA

Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli Mahallesi'nde, 13 Ağustos 2022'de, annesini ziyaret edip bir yakınının düğününe katılan Şenay Ayvaoğlu (37) ile burada karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Serkan Ayvaoğlu (37) arasında tartışma çıkmıştı.

EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

AA'da yer alan habere göre tartışmada, Serkan Ayvaoğlu'nun tabancayla ateş ettiği eşi hayatını kaybetmişti.

UZAKLAŞTIRMAYA RAĞMEN KATLETTİ

Olaydan sonra kaçan Serkan Ayvaoğlu, jandarma ekiplerince Korkuteli ilçesi Köseler Mahallesi'ndeki dağlık arazide yakalanmıştı. Öldürülen kadının, eşi için uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Ayvaoğlu ve taraf avukatları katıldı.

"PİŞMANIM" DEYİP BERAATİNİ İSTEDİ

Son sözü sorulan sanık, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu, çocuklarının geleceği için elinden geleni yapacağını belirterek, beraatini talep etti.

İNDİRİMSİZ, AĞIR MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

Mahkeme heyeti sanık Serkan Ayvaoğlu'na "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın cezasına indirim uygulanmadı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Adana'da suç örgütü operasyonu: 8 tutuklama
Adana'da suç örgütü operasyonu: 8 tutuklama
Afet Yeniden İmar Fonu'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de
Afet Yeniden İmar Fonu'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de
Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi
Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.