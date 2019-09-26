26 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 600'ün üzerinde savaş pilotu ihraç edildi. Bu durumda F-16'lar başta olmak üzere birçok uçak havalanamadı. Mevcut pilotların çalışma koşulları zorlaştı. Milli Savunma Bakanlığı, önce çağrı yaptı. Ancak sayı yeterli olmayınca bu defa Kanun Hükmünde Kararname ile daha önce TSK'da 15 yılını doldurup özel sektöre geçen pilotlar geri çağrıldı. Yaklaşık 200 pilot yuvaya döndü. Zorunlu görev süresi önce 18, ardından 21 yıla çıkarıldı.
TSK'YA DÖNEN PİLOTLAR ÖZLÜK HAKLARINDAN ŞİKAYETÇİ
Hala pilot eksiğinin olduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda özel sektörden gelen pilotlar da özlük haklarının iyileştirilememesinden şikayetçi. Özel sektörde mevcut maaşlarının birkaç katını alabilen pilotlar koşulların düzeltilmesini talep etti. Ve konu en üst makamlara kadar taşındı. Gelen olumlu tepki ile farklı modeller üzerinde tartışılmaya başlandı.
6 AY TSK'DA, 6 AY THY'DE ÇALIŞACAKLAR
Öne çıkan model, pilotların 6 ay Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 6 ay Türk Hava Yolları'nda görev yapması oldu. Türk Hava Yolları'na geçiş için, yılın 6 ayında yıllık mecburi uçuş süresinin tamamlanması gerekiyor. Örneğin, F-16 savaş uçağında yılda 100 saat uçan bir pilot uçuş tazminatı almaya hak kazanıyor. Bu zorunlu uçuşu yapan pilot Türk Hava Yollarına geçiş yapabilecek.
THY MODELE SICAK BAKIYOR
Söz konusu modele, TSK'ya geçişler nedeniyle pilot sayısı oldukça azalan Türk Hava Yolları'nın da sıcak baktığı belirtiliyor. 6 ay TSK, 6 ay Türk Hava Yolları modeline ilişkin ilgili kurumların çalışmaları sürüyor.
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