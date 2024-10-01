Peynir bidonundan tarih fışkırdı!
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonunun içerisinde Helenistik Dönem'e ait 900 adet altın sikke ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Giriş: 01.10.2024 - 15:17 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:20
Bitlis'te, Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı.
HELENİSTİK DÖNEME AİT 900 SİKKE
DHA'da yer alan habere göre otobüste yapılan aramada, 2 yolcuya ait olduğu belirtilen peynir bidonunun içerisinde Helenistik Dönem'e ait 900 adet altın sikke ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
2 şüpheli, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alındı.
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