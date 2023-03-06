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Haberler Gündem 3. Sayfa Bartın'da kendisini öldürmek isteyen genç yanlışlıkla babasını öldürdü - Bartın haberleri

Oğlu kendisine zarar verecekti! Baba öldü!

Bartın'da, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 19 yaşındaki E.K, bıçakla kendine zarar vermeye çalışınca babası 44 yaşındaki Esat Köse ve 42 yaşındaki annesi Gülden Köse engel olmaya çalıştı. Bıçağın boğazına geldiği Esat Köse yaşamını yitirirken, kolundan yaralanan Gülden Köse tedaviye alındı

Giriş: 06.03.2023 - 11:26 | Güncelleme: ABONE OL
Bartın'da kendisini öldürmek isteyen genç yanlışlıkla babasını öldürdü - Bartın haberleri
Oğlu kendisine zarar verecekti! Baba öldü!
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DHA

Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan acı olay, saat 01.30 sıralarında Kum Mahallesi´nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen E.K. (19), iddiaya göre mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kendine zarar vermek istedi.

BIÇAK BABASININ BOĞAZINA SAPLANDI

DHA'da yer alan habere göre bu sırada babası emekli madenci Esat Köse (44), E.K.´ye müdahale ettiği sırada boğazından, annesi de kolundan bıçaklandı.

ANNE VE BABA TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaralanan Esat ve Gülden Köse çiftini Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan Esat Köse, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. E.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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