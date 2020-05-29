İstanbulBaşakşehir'de iki aile arasında nişanın bozulması nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Damadın babasının bıçakla yaralandığı olay sonrası 8 kişi gözaltına alındı. Mahallede ise geniş güvenlik önlemleri gece boyunca sürdü.
KIZ TARAFI NİŞANI ORTALIK KARIŞTI
DHA'nın haberine göre olay, Altınşehir Mahallesi Kızılırmak Sokağı'nda dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Nişanı bozulan bir çift nedeniyle iki aile arasında kavga çıktı. İddiaya göre, kız tarafı henüz bilinmeyen bir nedenle nişanı attı. Erkek tarafı da kızın ailesi ile konuşmaya gitti. Bu sırada iki aile arasında tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DAMADIN BABASI BIÇAKLANDI
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kavga eden iki aileyi dağıtmak istedi. Tartışma ise kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kız tarafından bir kişi damadın babasını bıçakladı. Polis ekiplerinin direnen aileleri, havaya ateş açarak uyardı. Ancak her iki aile tarafı da polise direndi.
Olay yerine gelen takviye ekiplerin yardımıyla polis, iki aileyi ayırdı. Sağlık ekipleri de, kavgada yaralanan damadın babası K.B.'ye ilk müdahaleyi ambulansta yaparak, hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştığı öğrenilen 8 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Ekiplerin, mahalledeki geniş güvenlik önlemleri de gece boyunca sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!