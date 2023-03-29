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Mezarlıkta araç içinde şüpheli ölüm!

İstanbul Ümraniye'deki Kocatepe Mezarlığı'nda, camı kırık hafif ticari aracın içinde, 35 yaşlarında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı

Giriş: 29.03.2023 - 13:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Mezarlıkta araç içinde şüpheli ölüm!
Mezarlıkta araç içinde şüpheli ölüm!
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DHA

İstanbul Ümraniye'de, İnkılap Mahallesi Kocatepe Mezarlığı'nda sabah saatlerinde, mezarlığın güvenlik görevlileri, camı kırık hafif ticari aracın içinde, bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü.

35 YAŞLARINDA CANSIZ BİR ERKEK BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araç içindeki cenazenin 35 yaşlarında erkeğe ait olduğunu belirledi.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında cenaze morga kaldırıldı.

ARAÇTA BİR TABANCA BULUNDU

Araçta bir tabanca bulunurken, polisin intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Polis inceleme başlatırken, araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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