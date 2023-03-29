Mezarlıkta araç içinde şüpheli ölüm!

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araç içindeki cenazenin 35 yaşlarında erkeğe ait olduğunu belirledi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında cenaze morga kaldırıldı.